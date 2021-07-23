Экс-руководителя «Вологдареставрации» осудили за покушение на присвоение бюджетных денег

23.07.2021 [Общество]

В Вологде вынесли приговор экс-руководителю АУК ВО «Вологдареставрация» Елене Овчинниковой. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 160 УК РФ (покушение на присвоение). 

— Как установил суд, в июне 2019 года и. о. директора Овчинникова заключила с организациями договоры на выполнение научно-исследовательской работы по определению наличия/отсутствия объектов археологического наследия и обследованию объектов при проведении капитального ремонта и реконструкции дорог.  Выполнение заказов она поручила штатному специалисту-археологу с условием выполнения работ без участия учреждения, своими силами и средствами. Оплату она пообещала произвести премиями в сумме не менее 400 000 рублей, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В то же время женщина договорилась с индивидуальным предпринимателем о заключении им с «Вологдареставрацией» трех фиктивных договоров на техническое обеспечение этих работ, то есть без фактического исполнения. Полученные в качестве оплаты деньги в сумме 400 000 рублей она просила передать археологу, остальную сумму — ей. ИП согласился.

В итоге были заключены три договора на общую сумму 1 050 000 рублей. Овчинникова сама подписала акты сдачи-приемки выполненных работ, и предпринимателю перечислили 844 000 рублей — больше не было на счетах казенного учреждения. Деньги ИП так и не передал, и, чтобы скрыть хищение, руководительница, по версии следствия, в сентябре 2019 года Овчинникова инициировала премирование специалиста в размере 400 200 рублей. 

Довести до конца задуманное женщине не удалось, так как предприниматель вернул деньги на счет учреждения и обратился в правоохранительные органы. 

— Овчинникова вину не признала. Утверждала, что по сложившейся практике труд археологов учреждение оплачивало путем заключения гражданско-правовых договоров с третьими лицами, перечисления по этим договорам денежных средств, чтобы последние рассчитались с непосредственными исполнителями работ. Предприниматель же деньги археологу не выплатил и перестал выходить на связь. Намерения присвоить деньги она не имела, — отмечает пресс-служба судов. 

Женщине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее NewsVo сообщал, что в январе 2020 года в АУК ВО «Вологдареставрация» проводили проверку сотрудники УФСБ, были изъяты некоторые документы. 

Тэги: покушение, присвоение, «Вологдареставрация»

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