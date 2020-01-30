В «Вологдареставрации» проходит проверка областного УФСБ

Управление ФСБ по Вологодской области проводит проверку в автономном учреждении культуры «Вологдареставрация». По данным телеграм-канала «Вологодской канвой», 29 января в здании организации сотрудники ведомства изымали документы.

В «Вологдареставрации» NewsVo подтвердили, что проверка действительно проводится, но как-либо комментировать ее отказались, заметив, что учреждение работает в штатном режиме. В пресс-службе УФСБ по Вологодской области тоже отказались от комментариев.

АУК "Вологдареставрация" было создано в 2011 году после реорганизции государственного учреждения культуры «Дирекция по реставрации и использованию памятников истории и культуры в Вологодской области». Учреждение организовывает работы по выявлению, обследованию, составлению первичной учетной документации на объекты культурного наследия, исполняет функции заказчика-застройщика на ремонтно-реставрационные работы, является балансодержателем памятников, занимается организацией археологических исследований, разработкой научно-проектной документации.