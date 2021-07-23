232 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 232 новых случая коронавирусной инфекции, 197 человек выздоровели, шестеро умерли. Такие данные 23 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 52 930 пациентам. Большая часть из них — 47 291 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 321 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в Крыму фиксируют новые антирекорды роста заболеваемости COVID-19 и летальных исходов. Глава республики Сергей Аксенов, заявил в случае дальнейшего ухудшения обстановки с коронавирусом полуостров могут закрыть для туристов.