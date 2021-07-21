Власти Крыма сообщили, что из-за коронавируса полуостров могут закрыть для туристов

В Крыму фиксируют новые антирекорды роста заболеваемости COVID-19 и летальных исходов. Глава республики Сергей Аксенов, заявил в случае дальнейшего ухудшения обстановки с коронавирусом полуостров могут закрыть для туристов. Некоторые крымчане сами об этом просят.

«Сегодня общество разделилось, нет общей позиции и одной точки зрения. Можно пойти навстречу людям и закрыть полностью все и не морочить голову. Сегодня, по данным разных соцопросов, 50 на 50. Половина за ужесточение мер и ограничений, и половина, 42-43%, за то, чтобы продолжить работу и не терять доходы. То есть ситуация на грани, нам надо балансировать и искать компромиссы, которые позволят не терять людей. Вопрос жизни и здоровья в приоритете», — пояснил Аксенов в ходе заседания оперативного штаба.

Газета.ру пишет, что, по словам Аксенова, о готовности прервать турсезон можно будет говорить только в том случае, если ситуация в регионе преодолеет «катастрофическую отметку».