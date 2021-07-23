Жителя Вологодского района осудили условно за стрельбу в соседа из травматического пистолета

23.07.2021 [Происшествия]

200 тысяч рублей должен выплатить житель поселка Майский в Вологодском районе своему соседу за то, что дважды выстрелил в него из травматического пистолета.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, инцидент произошел 17 ноября 2019 года на границе участка дома на Малиновой улице в поселке. Между соседями вспыхнула ссора из-за личной неприязни. Тогда подсудимый выстрелил в соседа из своего травмата, но не попал. Вторым выстрелом он травмировал мужчину, причинив ему непроникающую рану стенки живота. Медики расценили ее как вред здоровью средней тяжести. 

В итоге суд назначил обвиняемому наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде депутата-единоросса Алексея Коновалова оштрафовали за нарушение правил хранения оружия после того, как парламентарий выложил в соцсеть фото своего травматического пистолета на сиденье авто без кобуры. "Всегда со мной", - написал на снимке Коновалов. 

Тэги: стрельба, оружие, соседи, травматика

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