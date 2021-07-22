Двое пьяных вологжан угнали машину, чтобы съездить в магазин

В Вологде сотрудники полиции задержали 49-летнего и 47-летнего местных жителей, подозреваемых в угоне.

Мужчин, выходящих из магазина с алкоголем в руках, заметили в районе улицы Ананьинской.

«С явными признаками алкогольного опьянения они сели в автомобиль и начали движение. Стражи правопорядка остановили транспортное средство», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Водитель рассказал, что пришёл к своему другу в автосервис, где они выпивали. Когда спиртное закончилось, они взяли чужой автомобиль, чтобы съездить в магазин.

По факту угона возбуждено уголовное дело. На мужчину, который был за рулём, также возбудили уголовное дело за повторное пьяное вождение. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее newsVO сообщал, что в Вологде полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного угонщика.