В Вологде полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного угонщика

В Вологде задержали пьяного мужчину, который украл иномарку у знакомого и пытался скрыться от полицейских. Полицейским пришлось применить табельное оружие.

Сообщение об угоне «Киа Пиканто» поступило в первый отдел полиции. Информация была передана дежурившим нарядам, и вскоре авто заметили на Пошехонском шоссе. Наряд ДПС потребовал от водителя остановиться, однако тот продолжил движение в сторону микрорайона Прилуки.

— После выезда из населенного пункта на федеральную трассу Вологда — Медвежьегорск одним из инспекторов ГИБДД в соответствии со ст. 23 Федерального закона «О полиции» было принято решение о применении оружия для остановки транспортного средства. Произведя несколько выстрелов, полицейский повредил у автомобиля заднее левое колесо. Водитель иномарки не справился с управлением и съехал кювет. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Вологде для разбирательства, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

На допросе 26-летний мужчина рассказал, что отдыхал в компании за городом, распивая спиртное. Когда алкоголь закончился, сожитель владелицы легковушки попросил его принести из машины еще спиртного, отдав комплект ключей. Воспользовавшись моментом, злоумышленник вместе с приятелем сел в машину и уехал.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Кроме того, в отношении ранее судимого подозреваемого были составлены несколько протоколов за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление авто в нетрезвом состоянии. За невыполнение законных требований сотрудников полиции мужчину также арестовали на 10 суток.