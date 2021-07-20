В Вологде полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного угонщика

20.07.2021 [Происшествия]
В Вологде задержали пьяного мужчину, который украл иномарку у знакомого и пытался скрыться от полицейских. Полицейским пришлось применить табельное оружие.
 
Сообщение об угоне «Киа Пиканто» поступило в первый отдел полиции. Информация была передана дежурившим нарядам, и вскоре авто заметили на Пошехонском шоссе. Наряд ДПС потребовал от водителя остановиться, однако тот продолжил движение в сторону микрорайона Прилуки. 
 
— После выезда из населенного пункта на федеральную трассу Вологда — Медвежьегорск одним из инспекторов ГИБДД в соответствии со ст. 23 Федерального закона «О полиции» было принято решение о применении оружия для остановки транспортного средства. Произведя несколько выстрелов, полицейский повредил у автомобиля заднее левое колесо. Водитель иномарки не справился с управлением и съехал кювет. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Вологде для разбирательства, — сообщает пресс-служба областного УМВД.
 
На допросе 26-летний мужчина рассказал, что отдыхал в компании за городом, распивая спиртное. Когда алкоголь закончился, сожитель владелицы легковушки попросил его принести из машины еще спиртного, отдав комплект ключей. Воспользовавшись моментом, злоумышленник вместе с приятелем сел в машину и уехал.
 
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Кроме того, в отношении ранее судимого подозреваемого были составлены несколько протоколов за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление авто в нетрезвом состоянии. За невыполнение законных требований сотрудников полиции мужчину также арестовали на 10 суток.
Тэги: угон, пьяный водитель

ТОП НЕДЕЛИ

Специалисты изучают самоизливавшуюся скважину в Белозерске для судебной экспертизы
Певица Клава Кока выступила на частной вечеринке в Кадуе за 2 млн рублей
Актёр Александр Дьяченко находится в тяжелом состоянии в реанимации с коронавирусом
В Вологде ураганом повалило деревья и сорвало крышу с гаража
По факту столкновения судов на реке в Устье-Вологодском возбудили уголовное дело
На Лисицинском карьере под Вологдой будут дежурить спасатели
В Вологде закроют движение по мосту через Шограш в Осаново
В Вологодском районе с шарами и красной лентой открыли полицейский вагончик
Вытегорским полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного тракториста
В Кириллове велосипедист попал под колеса авто и погиб

Похожие новости

Устюжанин получил полтора года условно за угон чужой «Газели»

Он залез в незапертую машину, чтобы съездить в магазин

431
0

В Вологде угонщики «Опеля» не справились с управлением и врезались в мусорный бак

Троих злоумышленников задержали росгвардейцы и сотрудники полиции

1804
0

Вологжанин получил три года колонии за угон машины у таксиста

12 ноября 2020 года пьяный подсудимый, угрожая потерпевшему ножом, сел за руль его авто и врезался в дом

836
0

Череповчанин угнал «Фольксваген» и попал в ДТП

Перед этим он пытался купить у потерпевшего «ВАЗ», но не смог договориться о цене

1551
0

В Кадуе задержали пьяного водителя за рулём угнанной «Мазды»

Автомобиль пропал из деревни Новое

1160
0

Пьяный 18-летний устюжанин угнал автомобиль и пытался скрыться от полицейских

Для его задержания сотрудникам ДПС пришлось применить огнестрельное оружие

1661
0

18-летний житель Великого Устюга угнал машину и съехал в кювет по пути в Архангельскую область

Задержавшим его полицейским юноша сказал, что ехал в Котлас, чтобы забрать документы из учебного заведения

1506
0

Житель Грязовецкого района угнал авто с фермы, доехал до Вологды и бросил

Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно

872
0

В Вологде задержали пьяного водителя на угнанной машине

Он взял авто у уснувшего собутыльника, чтобы съездить в магазин за спиртным

1632
0

В Вологодской области осудили трёх членов банды, похитившей бизнесмена

Они получили от 9 до 15 лет лишения свободы

2145
0

В Череповце задержали подозреваемого в попытке угона мотоцикла

Из-за заблокированного руля мужчина смог протащить транспорт лишь несколько метров

1187
0

Вологжанин поблагодарил за оперативность полицейских, которые спустя семь лет нашли его угнанное авто

«Мазду», украденную в 2014 году, нашли в Саратове и вернули владельцу на ответственное хранение

3988
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области коронавирус подтвердился у 0,5% вакцинированных
Первокурсникам ВоГУ с высокими баллами по ЕГЭ выплатят повышенные стипендии
В Вологде полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного угонщика
По факту поджога машины во дворе дома № 123А на улице Карла Маркса возбудили уголовное дело
Плата за вывоз мусора в Вологодской области выросла с 1 июля
Центр опережающей профессиональной подготовки откроется в Вологодской области
Два крупных предприятия планируют запустить в индустриальном парке «Череповец» до конца года
 
09.07.2021 [Общество]

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

4692
0
20.07.2021 [БлогоVO]

Широкие дороги в городе — преступление!

513
0
20.07.2021 [Обзор Прессы]

«Я — батюшка из рабочего класса». Один день священника из Белозерска

307
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика