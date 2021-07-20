— После выезда из населенного пункта на федеральную трассу Вологда — Медвежьегорск одним из инспекторов ГИБДД в соответствии со ст. 23 Федерального закона «О полиции» было принято решение о применении оружия для остановки транспортного средства. Произведя несколько выстрелов, полицейский повредил у автомобиля заднее левое колесо. Водитель иномарки не справился с управлением и съехал кювет. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Вологде для разбирательства, — сообщает пресс-служба областного УМВД.
В Вологде полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного угонщика
Похожие новости
Устюжанин получил полтора года условно за угон чужой «Газели»
Он залез в незапертую машину, чтобы съездить в магазин
В Вологде угонщики «Опеля» не справились с управлением и врезались в мусорный бак
Троих злоумышленников задержали росгвардейцы и сотрудники полиции
Вологжанин получил три года колонии за угон машины у таксиста
12 ноября 2020 года пьяный подсудимый, угрожая потерпевшему ножом, сел за руль его авто и врезался в дом
Череповчанин угнал «Фольксваген» и попал в ДТП
Перед этим он пытался купить у потерпевшего «ВАЗ», но не смог договориться о цене
В Кадуе задержали пьяного водителя за рулём угнанной «Мазды»
Автомобиль пропал из деревни Новое
Пьяный 18-летний устюжанин угнал автомобиль и пытался скрыться от полицейских
Для его задержания сотрудникам ДПС пришлось применить огнестрельное оружие
18-летний житель Великого Устюга угнал машину и съехал в кювет по пути в Архангельскую область
Задержавшим его полицейским юноша сказал, что ехал в Котлас, чтобы забрать документы из учебного заведения
Житель Грязовецкого района угнал авто с фермы, доехал до Вологды и бросил
Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно
В Вологде задержали пьяного водителя на угнанной машине
Он взял авто у уснувшего собутыльника, чтобы съездить в магазин за спиртным
В Вологодской области осудили трёх членов банды, похитившей бизнесмена
Они получили от 9 до 15 лет лишения свободы
В Череповце задержали подозреваемого в попытке угона мотоцикла
Из-за заблокированного руля мужчина смог протащить транспорт лишь несколько метров
Вологжанин поблагодарил за оперативность полицейских, которые спустя семь лет нашли его угнанное авто
«Мазду», украденную в 2014 году, нашли в Саратове и вернули владельцу на ответственное хранение