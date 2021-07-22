233 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

22.07.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 233 новых случая коронавирусной инфекции, 174 человека выздоровели, шестеро умерли. Такие данные 22 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 52 698 пациентам. Большая часть из них — 47 094 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 315 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе заседания оперштаба по коронавирусу попросил противников вакцинации не отговаривать от прививки близких. 

Тэги: коронавирус

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