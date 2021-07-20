Вологодский губернатор попросил противников вакцинации от коронавируса не отговаривать от прививки своих близких

20.07.2021 [Общество]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе заседания оперштаба по коронавирусу попросил противников вакцинации не отговаривать от прививки близких. 

— Мы должны обезопасить наших земляков от стремительного распространения коронавируса. Мы, руководители оперативного штаба, эту задачу видим только в добровольной вакцинации тех, кто готов защитить себя, защитить своих родных. Я прекрасно понимаю, что в нашем обществе есть часть людей, которые являются так называемыми «ковид-диссидентами». Переубеждать этих людей мы не собираемся. Я настоятельно прошу граждан, которые являются категорическими противниками вакцинации, не отговаривать от вакцинации своих родных и близких, потому что это мера защиты, — заявил Олег Кувшинников. 

Ранее NewsVo сообщал, что в правительстве Вологодской области рассказали, сколько человек в регионе заболели коронавирусом после вакцинации. 

Тэги: коронавирус, вакцинация

ТОП НЕДЕЛИ

Специалисты изучают самоизливавшуюся скважину в Белозерске для судебной экспертизы
Певица Клава Кока выступила на частной вечеринке в Кадуе за 2 млн рублей
Актёр Александр Дьяченко находится в тяжелом состоянии в реанимации с коронавирусом
В Вологде ураганом повалило деревья и сорвало крышу с гаража
На Лисицинском карьере под Вологдой будут дежурить спасатели
В Вологде закроют движение по мосту через Шограш в Осаново
В Вологодском районе с шарами и красной лентой открыли полицейский вагончик
Вытегорским полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного тракториста
В Кириллове велосипедист попал под колеса авто и погиб
В реанимациях моногоспиталей Вологды и Череповца нет ни одного привитого от коронавируса пациента

Похожие новости

Ответственным за вакцинацию от коронавируса в Вологодской области назначили Алексея Плотникова

Он занимает пост главврача горбольницы №2 в Вологде

606
0

В Вологодской области коронавирус подтвердился у 0,5% вакцинированных

На данный момент в моногоспиталях Вологодской области 80 пациентов, которые ранее получили оба компонента прививки от коронавируса

1245
0

Два крупных предприятия планируют запустить в индустриальном парке «Череповец» до конца года

Это заводы по производству интеллектуальных приборов учета и водогрейных котлов

507
0

225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

152 человека выздоровели, девять умерли

467
0

В департаменте здравоохранения рекомендовали вологжанам вакцинироваться от COVID-19 перед плановой госпитализацией

Глава департамента Сергей Бутаков отметил, что прививка не защищает от заражения коронавирусной инфекции, но помогает избежать осложнений и тяжелых последствий

517
0

231 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

139 человек выздоровели, семеро умерли

1322
0

226 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

146 человек выздоровели, шестеро умерли

1842
0

В реанимациях моногоспиталей Вологды и Череповца нет ни одного привитого от коронавируса пациента

Об этом сообщили в областном оперштабе по коронавирусу

2148
0

225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

198 человек выздоровели, семь умерли

1554
0

«Рекорд» по количеству госпитализированных с коронавирусом за сутки установлен в Череповце

В моногоспитали поступили 76 пациентов

2024
0

70% бойцов Росгвардии в Вологодской области вакцинированы от коронавируса

Руководство регионального управления Росгвардии сообщает о том, что бойцы «принимают активное участие в добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции»

1058
0

225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

196 человек выздоровели, десять умерли

944
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Никольчанина осудили условно за то, что он бросил в соседа поленом
В Вологде с 21 июля закроют парковку у стадиона «Динамо»
Вологодский губернатор попросил противников вакцинации от коронавируса не отговаривать от прививки своих близких
Пенсионерка из Череповца перевела мошенникам больше миллиона рублей
Ответственным за вакцинацию от коронавируса в Вологодской области назначили Алексея Плотникова
Череповчанка оплатила покупку продуктов и телевизионной антенны найденной на улице картой
В Вологодской области коронавирус подтвердился у 0,5% вакцинированных
 
09.07.2021 [Общество]

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

4709
0
20.07.2021 [БлогоVO]

Экскурсия по дворцу начальника УГИБДД Ставрополья

103
0
20.07.2021 [Обзор Прессы]

«Я — батюшка из рабочего класса». Один день священника из Белозерска

521
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика