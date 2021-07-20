Вологодский губернатор попросил противников вакцинации от коронавируса не отговаривать от прививки своих близких

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе заседания оперштаба по коронавирусу попросил противников вакцинации не отговаривать от прививки близких.

— Мы должны обезопасить наших земляков от стремительного распространения коронавируса. Мы, руководители оперативного штаба, эту задачу видим только в добровольной вакцинации тех, кто готов защитить себя, защитить своих родных. Я прекрасно понимаю, что в нашем обществе есть часть людей, которые являются так называемыми «ковид-диссидентами». Переубеждать этих людей мы не собираемся. Я настоятельно прошу граждан, которые являются категорическими противниками вакцинации, не отговаривать от вакцинации своих родных и близких, потому что это мера защиты, — заявил Олег Кувшинников.