В Вологодской области коронавирус подтвердился у 0,5% вакцинированных

В правительстве Вологодской области рассказали, сколько человек в регионе заболели коронавирусом после вакцинации.

— За весь период вакцинации диагноз новой коронавирусной инфекции установлен у 1075 человек, что составляет 0,5% вакцинированных. Следует отметить, что уровень заболеваемости среди непривитых лиц в 19 раз выше, чем среди привитых, — отметил начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков.

На данный момент в моногоспиталях Вологодской области 80 пациентов, выполнивших и первую, и вторую прививки от коронавируса. Всего в моногоспиталях 1160 человек.