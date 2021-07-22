Дарья Сильнягина: нам можно доверить не только обновление автопарка, но и его обслуживание

Директор вологодского филиала «Балтийского лизинга», который региональная Торгово-промышленная палата назвала лучшим лизингодателем области, рассказала, какие условия сделок компания предлагает бизнесу, а также пояснила, почему универсальность является неоспоримым конкурентным преимуществом.

- Дарья, если охарактеризовать компанию в целом на сегодняшний день, то о чем стоит сказать в первую очередь?

- Наверное, о том, что «Балтийский лизинг» - первая российская компания в отрасли, которая не только начала покорять рынок, но и параллельно занималась вопросами законодательной базы, которая продолжает работать и сейчас. Компания накапливала знания и опыт, передавала его и другим, благодаря чему в развитии отрасли был баланс. Сегодня «Балтийский лизинг» входит в первую десятку лидеров российского рынка, занимая седьмое место в рэнкинге «Эксперт РА» (по итогам 2020 года). Филиальная сеть обширная: 75 офисов по всей России, охватываем каждый федеральный округ. Одно из главных конкурентных преимуществ компании – универсальность.

- В чем заключается эта универсальность? Как это отражается на выборе клиентов?

- Компания универсальна как в части клиентской базы (работаем с малым, средним и крупным бизнесом), так и в части сегментов финансируемого имущества, у нас практически нет ограничений по предметам лизинга. Мы предлагаем не только авто, легко можно оформить договор на лизинг металлообрабатывающего станка, бульдозера, холодильного оборудования, буровой установки, вертолёта и много другого. Для клиента это, разумеется, удобно: на разных этапах развития бизнеса ему могут понадобиться разные активы. Например, открывается в городе маленькая кондитерская, успешно работает, оформляет в лизинг оборудование для приготовления конфет и пирожных. Потом их продукт становится популярным, магазины делают им заказы на поставку, а для этого кондитерской нужен свой небольшой автопарк, и они обращаются в уже проверенную компанию и оформляют сделку на лизинг фургонов у нас же. Это удобно.

А еще удобнее то, что мы предлагаем клиентам также и дополнительные услуги, в том числе ТО, шинный сервис, карты помощи на дорогах, доставку лизингового имущества до места эксплуатации и многое другое. Суть в том, что мы избавляем клиента от забот, которые напрямую к его бизнесу отношения не имеют. Зачем ему отвлекаться на эту рутину, когда он может полностью посвятить себя любимому делу, а технические нюансы доверить нам?

- На каких условиях вы предоставляете имущество в лизинг?

- Начнем с того, что для каждого сегмента свои условия, например, легковой и легкий коммерческий транспорт, а также спецтехнику вы у нас можете оформить с авансом от 5%, при покупке грузовиков и оборудования размер аванса – от 10%. При этом для любого имущества в индивидуальном порядке можно согласовать срок лизинга до 60 месяцев. Это наши базовые условия, но чтобы сделка стала еще более выгодной для клиента, мы предлагаем различные программы.

С 1 июля «Балтийский лизинг» запустил новую программу для представителей сельскохозяйственной отрасли, в рамках которой клиенты могут воспользоваться опцией отсрочки платежей по основному долгу на первые шесть месяцев договора. Пользоваться условиями спецпредложения могут как действующие, так и новые клиенты, являющиеся представителями АПК. Оформить в лизинг в рамках программы можно легковой, легкий коммерческий и грузовой транспорт, спецтехнику, а также машинно-тракторные агрегаты, финансируемые по упрощенной процедуре рассмотрения. Для оформления сделки с отсрочкой оплаты основного долга от клиента потребуется минимальный пакет документов, а также авансовый платеж в размере от 10% стоимости имущества.

Если для клиентов не актуальна опция полугодовой отсрочки платежей по основному долгу, то они могут воспользоваться в рамках этого же предложения сезонным графиком, согласовав в индивидуальном порядке комфортные размеры платежей. При этом оформить сделку можно с авансом в размере от 0%.

Также компания продлила программу «Все входящие свои», в рамках которой для новых клиентов аванс может быть снижен на 5%, а также программу «Привилегия», условия которой позволяют действующим клиентам компании приобретать имущество с авансом от 0%. Оба предложения актуальны до 30 сентября 2021 года.

Базовые условия тоже меняются с учетом изменений на рынке. Например, недавно мы скорректировали условия заключения розничных сделок, уменьшив размер авансов в среднем на 5%, увеличив сроки договоров до 60 месяцев и лимиты вложений в клиентов (если их лимит исчерпан, повторную сделку можно заключить так же легко), добавили сезонные графики и упросили условия лизинга авто и техники, бывшей в эксплуатации.

Вологодский филиал компании недавно стал победителем конкурса «Серебряный Меркурий». В чем важность этой (и предыдущих) награды для компании и что это дает ее клиентам?

- Для нас это, в первую очередь, оценка от независимых экспертов региона, которые действительно могут проанализировать деятельность представленных в Вологодской области компаний, у них для этого все необходимые данные есть. К тому же такие победы мотивируют совершенствовать бизнес-процессы, чтобы они работали эффективнее для наших клиентов. А для самих лизингополучателей наша победа – это своего рода маркер качества деятельности их партнера.

Справка:

При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, способа возмещения затрат на уплату страховой премии, балансодержателя предмета лизинга, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. ООО «Балтийский лизинг».