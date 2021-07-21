Вологжанин отправил мошенникам 12 тысяч рублей, желая вызвать проститутку

43-летний вологжанин стал жертвой мошенников. Он рассказал, что хотел вызвать проститутку и нашёл в интернете соответствующий сайт.

«На ресурсе были размещены анкеты женщин с указанием контактных данных. Связавшись по телефону с понравившейся женщиной, вологжанин узнал, что для встречи необходимо перевести предоплату в размере 12 тысяч рублей. Мужчина выполнил требование, но желаемое так и не получил», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело.

Ранее newsVO сообщал, что 21-летний череповчанин отправил мошенникам 150 тысяч рублей, также желая вызвать проститутку.