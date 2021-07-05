Желая заказать проститутку, череповчанин отправил мошенникам 150 тысяч рублей

05.07.2021 [Происшествия]

21-летний череповчанин стал жертвой мошенников. Он нашёл в интернете сайт с анкетами проституток и, выбрав понравившуюся девушку, позвонил по указанному в сообщении номеру телефона. В течение нескольких часов он общался со злоумышленниками и отправил им 150 тысяч рублей. Не получив заказанные услуги, он написал заявление в полицию.

Всего за сутки двое жителей Вологодской области пострадали от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила около 160 тысяч рублей. Полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступлений, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: дистанционное мошенничество, проституция

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодской области за бюджетный счет отремонтировали баню на базе, где живет губернатор
В Вологде после сообщений о минировании эвакуируют воспитанников детсадов
В Москве полиция и волонтеры несколько часов искали сына миллиардера Алексея Мордашова
Поваленные деревья и сорванные крыши: как Вологда пережила ураганный ветер
Мужчина погиб при столкновении двух «Хенде» в Череповецком районе
Кружевную скамейку установили в аллее на проспекте Победы в Вологде
Суд отказал главе вологодского УМВД Виктору Пестереву в иске о защите чести и достоинства
Роскачество обнаружило в шоколадном «Вологодском пломбире» растительные жиры
В череповецком моногоспитале умерла беременная женщина
Дело о хищении 1,7 млн рублей при проведении мероприятий вологодской филармонии передано в суд

Похожие новости

В Череповце охранник ТЦ не дал женщине отправить мошенникам 350 тысяч рублей

Злоумышленники убедили потерпевшую снять сбережения  и положить их на якобы безопасный счёт

1042
0

Каждое четвертое преступление в Вологодской области совершается дистанционным способом

За полгода мошенники похитили у жителей региона более 68 млн рублей

847
0

Вологжанка перевела мошенникам 15 тысяч рублей, желая арендовать квартиру в Сочи

Потерпевшая нашла объявление в интернете

721
0

Пенсионерка из Череповца перевела мошенникам 75 тысяч рублей

Злоумышленники сказали, что её деньги пытаются украсть и, чтобы сохранить сбережения, их нужно отправить на «безопасный счёт»

1107
0

Двое череповчан перевели деньги мошенникам, желая вызвать проституток

Всего за сутки жители Вологодской области отправили мошенникам 250 тысяч рублей

1709
0

Житель Казани продал сокольчанину несуществующие шины для авто

Злоумышленника задержали

1111
0

Две вологжанки отговорили пенсионерок переводить деньги мошенникам

Полицейские поблагодарили женщин за активную гражданскую позицию

1905
0

Вологжанка отправила мошенникам 103 тысячи рублей, желая купить квадрокоптер

Не получив товар, женщина обратилась в полицию

1040
0

Пенсионерка из Череповца перечислила гадалке два миллиона рублей

72-летняя женщина ранее уже становилась жертвой мошенников, тогда у нее забрали три миллиона рублей

1734
0

Пенсионерка из Бабаево за три дня перевела мошенникам больше полутора миллионов рублей

640 тысяч рублей из этой суммы составляли её личные сбережения, а остальные деньги она взяла в кредит

1068
0

Мошенница из Волгограда обманула двух череповчанок, которые хотели купить норковые шубы

Выяснилось, что подозреваемая причастна ещё к 19 аналогичным преступлениям

931
0

Москвич обманул двух настоятелей храмов из Вологды под предлогом сбора денег на похороны родственника

Суд признал его виновным в 19 эпизодах мошенничества и приговорил к полутора годам лишения свободы условно

1323
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Харовске раскрыли кражу мотоцикла «Урал» с коляской
Желая заказать проститутку, череповчанин отправил мошенникам 150 тысяч рублей
Вологодская область получит из федерального бюджета грант в 413 млн рублей
В Вологде пенсионер подозревается в убийстве сына
Двое вологжан сдали в металлолом железнодородные рельсы с улицы Промышленной
В Вашкинском районе подростка осудили за разбойное нападение на односельчанина
200 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
 
01.07.2021 [Общество]

В Вологодской области за бюджетный счет отремонтировали баню на базе, где живет губернатор

8542
0
05.07.2021 [БлогоVO]

В конце концов, — говорила мне бабушка, — нам запретили частушки — любые! даже без мата!

281
0
05.07.2021 [Обзор Прессы]

Под Вологдой волонтеры восстанавливают уникальный Храм Рождества Христова

237
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика