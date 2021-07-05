Желая заказать проститутку, череповчанин отправил мошенникам 150 тысяч рублей

21-летний череповчанин стал жертвой мошенников. Он нашёл в интернете сайт с анкетами проституток и, выбрав понравившуюся девушку, позвонил по указанному в сообщении номеру телефона. В течение нескольких часов он общался со злоумышленниками и отправил им 150 тысяч рублей. Не получив заказанные услуги, он написал заявление в полицию.

Всего за сутки двое жителей Вологодской области пострадали от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила около 160 тысяч рублей. Полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступлений, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.