230 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

21.07.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 230 новых случаев коронавирусной инфекции, 165 человек выздоровели, шестеро умерли. Такие данные 21 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 52 465 пациентам. Большая часть из них — 46 920 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 309 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе заседания оперштаба по коронавирусу попросил противников вакцинации не отговаривать от прививки близких. 

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Тэги: коронавирус

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