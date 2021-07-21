В Череповце по квартирам вновь ходят специалисты «ГорГаза»

21.07.2021 [Общество]
В Череповце по квартирам вновь ходят специалисты «ГорГаза»

Бесплатный осмотр «газового узла» предлагают жителям Череповца сотрудники ООО «ГорГаз». На подъездах вновь появились объявления о предстоящих визитах газовиков.

Как пояснили порталу Gorodche.ru в ООО «Газпром газораспределение Вологда», дом и конкретный подъезд, где расклеены объявления (Архангельская, 100 — ред.) будет проходить плановое обслуживание внутридомового газового оборудования только в декабре 2021 года. Но частные компании тоже могут обслуживать ВДГО (например, вентили и трубы), правда, для этого у такой конторы должны быть лицензия и договор с управляющей компанией, отвечающей за конкретный дом. Соответственно УК и приглашает эту компанию для обслуживания ВДГО этого дома, а значит, и объявления размещает тоже УК.

«У нас договор с компанией «ГазСервис». А это («Горгаз» — ред.) частная компания, которая оказывает частные услуги, ответственность за их работу никто на себя не возьмет», — пояснил гендиректор группы компаний «Жилфонд» Алексей Полянский (эта УК обслуживает дом, где появились объявления).

Ранее NewsVo сообщал, что вологодское управление антимонопольной службы вынесло предупреждения ООО «ЛенРегионГаз» (филиал в Вологде - "ВологдаРегионГаз") и ООО «ГорГаз» из-за того, что представители этих фирм ходят по квартирам и проводят работы на плитах и колонках без заключенного договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Между тем, основанием для проведения любых работ на газовом оборудовании является именно договор на техническое обслуживание, который у большинства жителей области заключен с  «Газпром газораспределение Вологда». Потребитель не имеет права допускать к оборудованию фирму, с которой у него не подписано такого договора. Однако многие вологжане об этом не знают, и ситуацией пользуются нечистые на руку газовые фирмы. После визита таких "специалистов" газовикам довольно часто приходится выезжать на место, чтобы устранить появляющиеся утечки. 

— В марте и апреле 2021 года были выявлены утечки газа в квартирах по улице Ленинградской, Благовещенской, Кирпичной в городе Вологде. В ходе выяснения причин утечки газа сотрудниками АО «Газпром газораспределение Вологда»   было установлено, накануне вызова газовой аварийной службы  в данных квартирах проводилась замена газового оборудования  ООО «ЛенРегионГаз», при этом соответствующего договора на ТО ВКГО ООО «ЛенРегионГаз» не заключало, — сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. 

Тэги: газовики
Фото с сайта Город Че

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