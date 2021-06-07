Вологодское УФАС выдало предупреждение «ЛенРегионГазу»

07.06.2021 [Общество]

Управление федеральной антимонопольной службы по Вологодской области рассмотрело жалобу «Газпром газораспределение Вологда» на действия сотрудников ООО «ЛенРегионГаз», ООО «ГорГаз» и «индивидуального предпринимателя Ш». Представители указанных фирм, не имея на то законных оснований, предлагают жителям области поменять газовое оборудование. После их работы часто обнаруживаются утечки. 

Основанием для проведения любых работ на газовом оборудовании является договор на техническое обслуживание, который у большинства вологжан заключен с  «Газпром газораспределение Вологда». Потребитель не имеет права допускать к оборудованию фирму, с которой у него не подписано такого договора. Однако многие вологжане об этом не знают, и ситуацией пользуются нечистые на руку газовые фирмы. 

— В марте и апреле 2021 года были выявлены утечки газа в квартирах по улице Ленинградской, Благовещенской, Кирпичной в городе Вологде. В ходе выяснения причин утечки газа сотрудниками АО «Газпром газораспределение Вологда»   было установлено, накануне вызова газовой аварийной службы  в данных квартирах проводилась замена газового оборудования  ООО «ЛенРегионГаз», при этом соответствующего договора на ТО ВКГО ООО «ЛенРегионГаз» не заключало, — сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. 

Кроме того, были выявлены факты замены газового оборудования сотрудниками ООО «ГорГаз» в квартирах по проспекту Победы в Череповце и индивидуальным предпринимателем Ш.  в городе Вологде, тоже в отсутствие заключенных договоров. 

— Вологодское УФАС России в связи с наличием в  действиях ООО «ЛенРегионГаз», ООО «ГорГаз» и индивидуального предпринимателя Ш. признаков  нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного статьей 14.8 Закона о защите конкуренции  выдало трем  хозяйствующим субъектам по предупреждению о недопустимости оказания услуг по ТО ВДГО и ВКГО без договора на  техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного  газового оборудования, — резюмировали в ведомстве. 

Ранее NewsVo сообщал, что 11 марта мужчина в форме коммерческой компании «ВологдаРегионГаз»  (филиал ООО «ЛенРегионГаз») зашел в одну из квартир в Вологде под предлогом проверить газовое оборудование и применил силу к внучке пожилой хозяйки квартиры. 

Тэги: УФАС

ТОП НЕДЕЛИ

Вячеслав Позгалев рассказал, что его заболевшего коронавирусом зятя не хотели госпитализировать
Родственники пилота Сергея Йодо опознали найденное в Нюксенском районе тело
Суд отказал «Аквалайну» во взыскании 149 млн рублей из бюджета Вологодской области
В отношении регоператора «Аквалайн» введена процедура внешнего управления
Топовую модель «Теслы» увидят вологжане на выставке электрокаров 4 июня
Найдено тело восьмого пассажира катера, потерпевшего крушение на Кубенском озере
В Вологде открылась выставка электромобилей на площади Революции
На Кубенском озере подняли со дна затонувший катер
В Вологодской области подросток отправил интимные фото школьницы ее учителю
Число госпитализируемых пациентов с коронавирусом в Череповце выросло в два раза

Последние новости

В Череповце детей на летний отдых к морю отправляют самолетом

В полете их будут сопровождать квалифицированные педагоги

353
0

Новый комплекс соцобслуживания пожилых людей обещают построить в Молочном

37 млн рублей на его проектирование выделят из бюджета Вологодской области в этом году

403
0

43 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

39 человек выздоровели, двое умерли

382
0

В Вологде ищут подрядчика на капремонт фасадов здания Музея кружева

Начальная (максимальная) цена контракта - 5 121 288 рублей

382
0

В Вологде лишили прав экскаваторщика, который пустил за руль спецтехники пьяного знакомого

Изначально мужчина показал, что друг просил попробовать поработать на экскаваторе, и он разрешил ему «помахать ковшом». В суде он отказался от своих слов и утверждал, что спал.

489
0

В Вологодской области резко увеличилось количество госпитализируемых с коронавирусом

За последние 10 дней количество пациентов в моногоспиталях увеличилось на 42%

843
0

Москвич обманул двух настоятелей храмов из Вологды под предлогом сбора денег на похороны родственника

Суд признал его виновным в 19 эпизодах мошенничества и приговорил к полутора годам лишения свободы условно

432
0

В Вологде дачник нашёл на своём участке боеприпас для гранатомёта

Обследовавшие находку специалисты установили, что она не представляет опасности

428
0

17-летнюю вологжанку будут судить за покушение на грабёж

В феврале 2021 года она открыто похитила товары из магазина косметики и применила насилие к продавцу, который пытался её остановить

398
0

Двое череповчан напали на прохожего и отобрали у него телефон и пакет с алкоголем

Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело.

508
0

В Тотемском районе мужчина опрокинулся на каракате и погиб

Тело обнаружили в 3,7 км от деревни Кормакино Тотемского района

554
0

На дороге в Череповецком районе обнаружили тело мужчины

Его личность сейчас устанавливается

509
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце детей на летний отдых к морю отправляют самолетом
Новый комплекс соцобслуживания пожилых людей обещают построить в Молочном
Вологодское УФАС выдало предупреждение «ЛенРегионГазу»
43 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде ищут подрядчика на капремонт фасадов здания Музея кружева
В Вологде лишили прав экскаваторщика, который пустил за руль спецтехники пьяного знакомого
В Вологодской области резко увеличилось количество госпитализируемых с коронавирусом
 
27.05.2021 [Общество]

«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»

4351
0
07.06.2021 [БлогоVO]

Ну если это благоустройство набережной, то я — испанский лётчик…

450
0
02.06.2021 [Обзор Прессы]

Тайна библиотечного чердака

1092
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика