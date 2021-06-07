Вологодское УФАС выдало предупреждение «ЛенРегионГазу»

Управление федеральной антимонопольной службы по Вологодской области рассмотрело жалобу «Газпром газораспределение Вологда» на действия сотрудников ООО «ЛенРегионГаз», ООО «ГорГаз» и «индивидуального предпринимателя Ш». Представители указанных фирм, не имея на то законных оснований, предлагают жителям области поменять газовое оборудование. После их работы часто обнаруживаются утечки.

Основанием для проведения любых работ на газовом оборудовании является договор на техническое обслуживание, который у большинства вологжан заключен с «Газпром газораспределение Вологда». Потребитель не имеет права допускать к оборудованию фирму, с которой у него не подписано такого договора. Однако многие вологжане об этом не знают, и ситуацией пользуются нечистые на руку газовые фирмы.

— В марте и апреле 2021 года были выявлены утечки газа в квартирах по улице Ленинградской, Благовещенской, Кирпичной в городе Вологде. В ходе выяснения причин утечки газа сотрудниками АО «Газпром газораспределение Вологда» было установлено, накануне вызова газовой аварийной службы в данных квартирах проводилась замена газового оборудования ООО «ЛенРегионГаз», при этом соответствующего договора на ТО ВКГО ООО «ЛенРегионГаз» не заключало, — сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Кроме того, были выявлены факты замены газового оборудования сотрудниками ООО «ГорГаз» в квартирах по проспекту Победы в Череповце и индивидуальным предпринимателем Ш. в городе Вологде, тоже в отсутствие заключенных договоров.

— Вологодское УФАС России в связи с наличием в действиях ООО «ЛенРегионГаз», ООО «ГорГаз» и индивидуального предпринимателя Ш. признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного статьей 14.8 Закона о защите конкуренции выдало трем хозяйствующим субъектам по предупреждению о недопустимости оказания услуг по ТО ВДГО и ВКГО без договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, — резюмировали в ведомстве.

Ранее NewsVo сообщал, что 11 марта мужчина в форме коммерческой компании «ВологдаРегионГаз» (филиал ООО «ЛенРегионГаз») зашел в одну из квартир в Вологде под предлогом проверить газовое оборудование и применил силу к внучке пожилой хозяйки квартиры.