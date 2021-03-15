Мужчина в форме газовика применил силу к девушке, которая пыталась выгнать его из квартиры в Вологде

11 марта мужчина в форме коммерческой компании «ВологдаРегионГаз» зашел в одну из квартир в Вологде под предлогом проверить газовое оборудование и применил силу к внучке пожилой хозяйки квартиры.

Об этом NewsVo рассказала сама пострадавшая. Мария (имя девушки изменено по её просьбе – ред.) сейчас живёт и работает в другом городе, а в Вологду вернулась на несколько дней, чтобы проведать родителей и 85-летнюю бабушку. 11 марта Мария как раз была в гостях у бабушки, когда к ним в квартиру позвонился мужчина в форме сотрудника компании «ВологдаРегионГаз».

– Я попросила его предъявить документы, он мельком показал что-то, но в прихожей было темно. Я говорю: «Ничего не видно». А он: «А я не обязан вам ничего показывать. Вы здесь не живёте». То есть человек обладал информацией, кто именно проживает в этой квартире. Пока я находилась в некотором замешательстве, он проследовал на кухню, начал осматривать газовое оборудование и говорит: «Это у вас старое, и это старое, нужно менять, а то будет штраф». Бабушка говорит: «Но ко мне никто не приходил проверять оборудование». А он: «Это ваша вина. И вы должны будете заплатить штраф. Сейчас я всё выпишу». Я говорю: «Подождите, что вы собрались выписывать, если до сих пор не показали даже документы?» И дальше у меня начинается перепалка с этим мужиком, который отказывается предоставлять документы. Я прошу: «Назовите фамилию, имя, отчество». Он не называет. «Назовите ваши контактные данные». Он не называет. Я прошу его ещё раз предъявить эти корочки уже на свету. Он переходит на «ты»: «Я тебе ничего не обязан!»

На это Мария предложила вызвать полицию и, по её словам, это очень разозлило мужчину.

– Он повернулся к бабушке и очень резко сказал: «Раз у вас внучка такая невоспитанная, то я вам прямо сейчас выписываю штраф. Назовите ваши паспортные данные, номер телефона».

Тогда Мария уже начала кричать на мужчину, чтобы он покинул квартиру.

– А он мне: «Да ты вообще кто такая. Пришла к бабушке, чтобы клянчить денег на дозу, наркоманка проклятая!» Чтобы хоть как-то выгнать его, я сняла с его головы шапку и выкинула её из кухни в сторону коридора и говорю: «Уходи отсюда!» Он пошел за шапкой и пока бабушка отвернулась он, со всей дури меня рукой прижал к холодильнику, головой об холодильник! Как я, вообще, в сознании осталась, голова болит уже который день. Два ногтя мне сломал на руках. И снова к бабушке: «Вы не волнуйтесь, я позднее приду, когда эта сумасшедшая от вас уйдёт».

Девушка несколько раз пыталась сфотографировать газовика, но он вырвал телефон из ее рук и кинул на пол.

- Как у меня айфон после этого остался жив, я не знаю. Он мне много всего наговорил, что я и проститутка, и наркоманка. И сказал, что ещё отследит меня. А бабушка-то не понимает, что происходит, думает, что это я с ума сошла, а это настоящий газовик, и пытается увести меня в другую комнату. В итоге я уже не помню, как удалось его выгнать. По-моему, он как-то быстро пропал, когда я начала набирать полицию.

После ухода этого мужчины Мария попросила у бабушки квитанцию газовой компании, по которой она обычно платит за газ, и позвонила туда. Там ей сказали, что никакая проверка оборудования в этот день не проводилась. Затем отец Марии позвонил по номеру телефона, который был указан у этого мужчины на куртке и там сказали, что проверка должна была быть.

– Папа сказал: «Один из ваших сотрудников проявил рукоприкладство по отношению к моей дочери. Я буду с этим разбираться». После этого папа больше не мог дозвониться по тому номеру телефона.

Ранее NewsVo писал, что компания «Газпром газораспределение Вологда» направляла обращение в прокуратуру Вологодской области с жалобой на недобросовестные действия организации «ВологдаРегионГаз». Название «Вологдарегионгаз» знакомо многим вологжанам, потому что раньше они много лет оплачивали квитки за газ именно этой компании. Но такой фирмы не существует уже несколько лет. Сейчас по квартирам в Вологде ходят сотрудники филиала коммерческой санкт-петербургской компании «ВологдаРегионГаз» (обратите внимание на написание — ред.) Эта фирма имеет все необходимые сертификаты на работу с газовым оборудованием. Сотрудники этой фирмы убеждают вологжан в необходимости замены комплектующих газового оборудования. При этом их цены значительно превышают прейскурант вологодской компании «Газпром газораспределение Вологда».

- К примеру, с письмом в нашу организацию обратилась вологжанка, которой заменили газовый кран за 2000 рублей. К сведению, такой же кран в нашей компании стоит 120 рублей, работы по его замене обойдутся в 230 рублей. Потому, прежде чем допускать специалистов до газового оборудования – сначала проверьте, с какой организацией у вас заключен договор на техническое обслуживание газового оборудования. И нуждаетесь ли вы в услугах мастеров сторонних организаций», - отметил заместитель генерального директора, главный инженер АО «Газпром газораспределение Вологда» Эдуард Ярославов.

Всем, у кого остаются сомнения относительно пришедшего сотрудника газовой службы, рекомендуют позвонить по телефону 04 (с мобильного - 104) и уточнить, проводится ли проверка оборудования по указанному адресу и числится ли в штате организации работник, который пришел к ним с проверкой.

Добавим, что с прейскурантом на услуги, оказываемые в рамках заключенных договоров можно ознакомиться на сайте www.voloblgaz.ru или в службе «Единого окна» по телефону в Вологде - (8172) 23 99 93, в Череповце – (8202) 67 68 69. Узнать о плановых мероприятиях, техническом обслуживании внутридомового, внутриквартирного газового оборудования АО «Газпром газораспределение Вологда» можно по телефону службы «Единое окно» - (8172) 23-99-93 или 04.