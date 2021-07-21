В микрорайоне Прилуки в Вологде начали монтаж газовых сетей

В Вологде строители провели всю подготовку и приступили приступили к монтажу газовых сетей в микрорайоне Прилуки. Работы начались с улицы Железнодорожной, сообщает пресс-служба Гордумы.

С подрядчиком на месте встретились местные жители и глава Вологды Юрий Сапожников.

«Коллективно мы начали заниматься вопросом с 2016 года, обращались к Юрию Владимировичу. Мы собрали больше ста подписей. Многие жители понимают стоимость подключения, и готовы к этим расходам. Газификация облегчит жизнь не только молодежи, но и пожилым: многим тяжело топить печи дровами. Очень ждем газ!» – говорит жительница Прилук Алла Багринцева.

Проект газификации микрорайона Прилуки был разработан в 2019 году, в 2020 – было получено положительное заключение госэкспертизы. Решение о строительстве было подтверждено в ходе градсовета под руководством главы региона. На проведение работ выделено почти 34 млн рублей.

«Протяженность всех сетей составит около 3,5 км. Сюда включены сети высокого и низкого давления, постройка газорегуляторного пункта. Благодаря проекту появится возможность газифицировать более 250 домовладений, как уже существующих, так и на перспективу. Газ позволит жителям производить свои хозяйственно-бытовые нужды с меньшими затратами, чем традиционные виды топлива, в том числе электричество», – отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

Поскольку территория микрорайона историческая, предусмотрена прокладка бестраншейным методом. Подрядчик займется благоустройством в сентябре-октябре. Жителей Прилук также волнуют нюансы работы подрядчика на территории. В частности, будут ли мешать заборы, деревья, строения, которые находятся на территории частного сектора. Эти моменты подрядчик учтет в работе, прокладке труб они не помешают.

Как ранее сообщал NewsVo, газопровод проложат по участкам улиц Колхозной, Монастырской, в Никольском переулке, также ветки затронут улицы Никольскую и Железнодорожную.