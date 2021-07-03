В июле в Вологде начнется монтаж газопровода в микрорайоне Прилуки

03.07.2021 [Общество]
В июле в Вологде начнется монтаж газопровода в микрорайоне Прилуки

В микрорайоне Прилуки началось строительство газопровода. Монтаж сетей будет проводиться с июля по сентябрь, испытания намечены на первую-вторую декаду октября. Ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь. 

Как сообщает пресс-служба Вологодской гордумы, общая протяженность сетей составит порядка 3,5 километров. Газопровод проложат по участкам улиц Колхозной, Монастырской, в Никольском переулке, также ветки затронут улицы Никольскую и Железнодорожную.

На проведение работ по газификации части микрорайона Прилук выделено 33,8 млн. рублей. Корректировка проектной документации осуществлялась за счет средств городского бюджета, монтажные работы — за счет средств региона.

 

Тэги: газопровод, Прилуки
Фото пресс-службы гордумы Вологды

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