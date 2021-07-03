В июле в Вологде начнется монтаж газопровода в микрорайоне Прилуки

В микрорайоне Прилуки началось строительство газопровода. Монтаж сетей будет проводиться с июля по сентябрь, испытания намечены на первую-вторую декаду октября. Ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь.

Как сообщает пресс-служба Вологодской гордумы, общая протяженность сетей составит порядка 3,5 километров. Газопровод проложат по участкам улиц Колхозной, Монастырской, в Никольском переулке, также ветки затронут улицы Никольскую и Железнодорожную.

На проведение работ по газификации части микрорайона Прилук выделено 33,8 млн. рублей. Корректировка проектной документации осуществлялась за счет средств городского бюджета, монтажные работы — за счет средств региона.