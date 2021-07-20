Плата за вывоз мусора в Вологодской области выросла с 1 июля

20.07.2021 [Общество]

С 1 июля в Вологодской области выросла плата за вывоз мусора. Об этом сообщают оба региональных оператора — и «Аквалайн», и «Чистый след».

Так, по данным «Аквалайна», плата вырастет до 118,80 рублей в месяц с городских жителей (ранее 114, 91 рубля), с сельских станет ниже — вместо 78,21 рублей составит 80,86 рублей.  В западной зоне, где работает регоператор «Чистый след», для горожан плата вырастет с 96,69 рублей до 98,02 рублей, для сельских жителей подешевеет с 65,82 рублей до 66,72 рублей.

Изменения в тарифе жители заметят в квитанциях за июль, которые получат в августе. 

Ранее NewsVo сообщал, что сразу на 5% с июля в Вологодской области подорожает электричество. 

Тэги: вывоз мусора

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