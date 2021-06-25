В Вологодской области с 1 июля подорожает электричество

25.06.2021 [Экономика]

«Северная сбытовая компания», гарантирующий поставщик электроэнергии в Вологодской области, на своем сайте напоминает жителям региона о повышении тарифов с 1 июля на 5%. 

Так, согласно приказу департамента ТЭК и тарифного регулирования области, если раньше жители городских квартир с газовыми плитами платили по 4,87 руб/кВт.ч., то теперь с них будут брать по 5,11 руб./кВт.ч. Для жильцов оборудованных электроплитами домов тариф увеличится до 4,08 руб./кВт.ч. (было 3,89 /кВт.ч.). Для жителей сельских населенных пунктов новый тариф составит 3,57 руб./кВт.ч (было 3,40 руб./кВт.ч). 

Тэги: ЖКХ, тарифы

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