Два крупных предприятия планируют запустить в индустриальном парке «Череповец» до конца года

20.07.2021 [Происшествия]

До конца 2021 года в индустриальном парке «Череповец» планируют запустить предприятие по производству интеллектуальных приборов учета и завод по выпуску водогрейных котлов. На первом заводе будет создано около 300 рабочих мест, на втором — еще сто. Общий объем инвестиций - более 700 миллионов рублей.

По данным официального сайта Череповца, строительство завода по производству котлов уже завершено на 60%.

«Сейчас возводим коробку, укладываем бетонные плиты и обшиваем. Площадь объекта около 3600 квадратных метров, площадь участка — три гектара, — рассказал прораб строительной компании Андрей Жуковский. — На заводе будут производить котлы мощностью до 30 мегаватт для использования в жилых домах и на промышленных предприятиях. Котел может отопить целый микрорайон».

Индустриальный парк  "Череповец" построен в 2017 году, это часть промзоны, предназначенная для размещения новых высокотехнологичных производств. Участки земли предоставляются инвесторам для реализации конкретных проектов. При этом Фонд развития моногородов обеспечивает все коммуникации – электроэнергию, воду, канализацию, дороги, связь. 

В сентябре 2020 года стало известно, что Вологодская область заключила дополнительное соглашение с Фондом моногородов, изменив первоначальные условия функционирования индустриального парка «Череповец». Часть установленных первым документом показателей не удалось достичь. Как ранее сообщал NewsVo, региону пришлось изменить показатели загрузки парка, которые изначально были приняты, а также вернуть в федеральный бюджет "нерационально использованные" 383 миллиона рублей. 

Тэги: коронавирус

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