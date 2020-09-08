Вологодская область вернет в федеральный бюджет 383 млн. рублей «нерационально использованных средств»

Вологодская область заключила дополнительное соглашение с Фондом моногородов, изменив первоначальные условия функционирования индустриального парка «Череповец». Часть установленных первым документом показателей не удалось достичь, об этом на заседании правительства региона рассказал замгубернатора Виталий Тушинов.

— Речь идет об изменении показателей загрузки индустриального парка «Череповец», которые у нас были приняты, и о принятии решения по возврату нерационально использованных средств 383 миллиона рублей. Мы договорились о том, что возвращаем равными частями с 2022 по 2025 год. Это соглашение дает нам возможность избежать возврата тех средств, которые у нас были, поскольку часть показателей у нас не исполнена. Мы договорились с Фондом моногородов, что вносим соответствующие изменения, - отметил Тушинов.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2015 году правительством России было принято решение о выделении Череповцу 880 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках программы развития моногородов. Деньги направили на строительство необходимой инженерной инфраструктуры проекта «Индустриальный парк «Череповец». Проект также софинансировался из областного из городского бюджетов.

— Это деньги, которые направлялись на инфраструктуру парка, в том числе на дороги, водоснабжение, газоснабжение. Основная сумма — это строительство объектов энергетического комплекса, по подстанции. Поскольку у нас загрузка не обеспечена 90% мощностей (этого показателя нужно было достигнуть, у нас по факту 20%), в первичном соглашении был прописан возврат 100% объема. Сейчас мы снизили этот объем до 20%, — отметил Тушинов.

По словам замгубернатора, если не принять решение о возврате 383 млн. рублей до конца сентября, то к декабрю Вологодская область должна будет федеральному бюджету всю сумму - более 800 млн. рублей.