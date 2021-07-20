Мозаичное полотно на школе №33 в Вологде сохранят при ремонте

Во время ремонта здания школы №33 в Вологде возник спорный вопрос, связанный с монтажом нового фасада. Дело в том, что по плану здание утеплить к новому учебному году, для этого устанавливается новый фасад. А над главным входом в здание находится мозаичное полотно из смальты, созданное в 1991 году художником Виктором Сысоевым.

– Работы в рамках губернаторской программы капремонтов образовательных учреждений. Здание необходимо утеплять, поскольку в зимнее время в школе холодно. Именно на решение этой проблемы и направлен основной спектр работ. В школе устанавливают новый вентилируемый фасад. Также идет замена 150 деревянных окон на пластиковые – эта работа уже наполовину выполнена. Завершаются работы по ремонту отмостки. Кроме того, в учебном заведении монтируют новый тепловой узел. Он будет более мощный и с погодозависимой автоматикой, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

На ремонтные работы учреждения выделено почти 26 млн рублей.

В связи с установкой нового фасада возник вопрос, что же делать с мозаичным полотном.

Мэр города Сергей Воропанов поручил Градостроительному центру найти варианты, как можно провести утепление здания, но при этом оставить мозаику на месте.

Ранее NewsVo рассказывал, что в прошлом году такая же проблема возникла с мозаичным полотном с гербом Вологды в виде лося на Герцена, 73. В прошлом году строители, утепляя фасад, полностью закрыли мозаику. Но архитекторы Лаборатории городской среды, которые работали над благоустройством бульвара Пирогова, вовремя это заметили, обратились к городским властям и мозаику открыли.