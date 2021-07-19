Необычный вид водорослей обнаружили на Бородаевском озере в Кирилловском районе

19.07.2021 [Общество]

Необычный вид водорослей обнаружили в Бородаевском озере в Кирилловском районе Вологодской области.

– На прошлой неделе нам пришло сообщение от Светланы Епишиной о странных «существах» на Бородаевском озере, – сообщают сотрудники Национального парка «Русский север». – Мы сидели, глазели в экран, пытаясь разгадать загадку «жёваного мармелада» (так с легкой подачи ведущей «Заметок натуралиста» Веры Кучеренко стали называть грибы дрожалки, в обилии встречающиеся ближе к осени), но тщетно.

На помощь сотрудникам национального парка пришел старший преподаватель кафедры биологии и химии ВоГУ Андрей Борисович Чхобадзе. По его мнению, удививший всех «жёваный мармелад» оказался водорослью под названием «носток».

– На момент издания Красной книги Вологодской области (2010 г.) по сборам далекого 1984 было достоверно известно о двух местонахождениях в Кирилловском районе (оз. Сиверское и устье р. Модлоны). На Сиверском эта водоросль исчезла еще в 2000-х, – сообщают сотрудники парка «Русский север».

По предположениям специалистов, эта водоросль очень требовательная к чистоте, прозрачности, эвтрофности водоёмов (насыщению водоёмов биогенными элементами – ред.), поэтому сейчас ностоку в Вологодской области её практически невозможно найти.

– Очень довольны, что нежное, чувствительное создание все-таки нашло пристанище для более-менее благополучной жизни в Кирилловском районе, – завершают свой рассказ сотрудники национального парка.

Ранее NewsVo сообщал, что на Бородаевском озере в Кирилловском районе на поверхности прозрачного льда утром 11 декабря заметили «ледяные цветы». 

Тэги: природа

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