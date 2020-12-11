«Ледяные цветы» появились на Бородаевском озере в Кирилловском районе

11.12.2020 [Общество]

На Бородаевском озере в Кирилловском районе на поверхности прозрачного льда утром 11 декабря заметили «ледяные цветы».

Автор фото И.С. Хоботов

— Хрупкая красота образуется только во время морозной ночи при большой разнице температуры воздуха и воды. Когда воздух у поверхности льда насыщается влагой, он соприкасается с основными холодными воздушными массами, а затем снова конденсируется на поверхности льда в виде кристаллов, — сообщает в своей группе в соцсети Музей фресок Дионисия. 

Любоваться редким природным явлением жители смогут недолго: как только толщина льда увеличивается, температура на его поверхности приближается к температуре воздуха, и цветы просто исчезают.

Тэги: природа

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