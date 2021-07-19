«Кольцо» на перекрестке улиц Конева и Можайского в Вологде начнут расширять в конце августа

Работы по расширению кольцевого перекрестка улиц Конева и Можайского в Вологде начнется в конце августа-начале сентября. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.

По его словам, изначально планировалось завершить реконструкцию к 1 сентября, однако проект работ не успел пройти экспертизу. Тем не менее, до конца года работы планируют выполнить.

Как ранее сообщал NewsVo, круговое движение на указанном перекрестке было организовано с 15 августа прошлого года. Опробовавшие его водители остались недовольны размерами перекрестка.