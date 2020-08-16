Автомобилисты недовольны маленькими размерами нового кольца в Вологде

16.08.2020 [Общество]
Автомобилисты недовольны маленькими размерами нового кольца в Вологде

Вологодские автомобилисты критикуют новый кольцевой перекресток на пересечений улиц Конева и Можайского. Круговое движение заработало здесь с 15 августа. Опробовавшие его водители остались недовольны размерами перекрестка.

«Там просто нет возможности нормально перестроиться. Это просто идиотизм, чтобы кольцо нормально работало, его надо делать, как на Пошехонке, а не это убожество, — возмущается Алексей Филиппов в Онлайн Вологда.

С ним согласен и автомобилист Павел Буга. Он также отмечает, что территория позволяет организовать нормальное кольцо, что на Конева, что на Северной.

«Кто-нибудь вообще подумал, как теперь в час пик при сплошном потоке выезжать со двора между домами 62 и 64 по улице Можайского на улицу Можайского при наличии кольца. Интересно теперь, сколько времени на выезде со двора стоять придется в понедельник, утром в будни вообще и ждать окна для проезда?! Там же сквозной проезд между Беляева и Можайского и активный выезд со всех окрестных дворов на Можайского?!» — интересуется Елена Сергеева.

Комментаторы в городском паблике также отмечают, что многие водители путаются и не правильно заезжают на кольцо. Согласно ПДД, перекресток в кольцевым движением является главным при отсутствии приоритетных знаков. Заехать на кольцо автомобилисты могут с любой полосы, а для того, чтобы съехать, необходимо перестроиться в крайний правый ряд.

Следуют быть внимательными и пешеходам, так как по ул. Можайского пешеходные переходы перенесены примерно на 100 метров в обе стороны. Со стороны ул. Конева зебру перенесли на пересечение с ул. Беляева.

Первое время на новом перекрестке будут дежурить сотрудники ГИБДД.

 

 

 

Тэги: ПДД

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