На Лисицинском карьере под Вологдой будут дежурить спасатели

Наблюдательный пост появится на Лисицинском карьере в Вологодском районе. Об этом в соцсети сообщил глава муниципалитета Сергей Жестянников.

— Соответствующие договоренности достигнуты с Федерацией подводного спорта. У нас пока отсутствует возможность обустроить здесь полноценный, соответствующий всем требованиям пляж, но мы можем обеспечить безопасность купающихся в дневное время. Для этого привлечем к дежурству студентов-спасателей из Федерации, — отметил Жестянников.

По его словам, несколько лет назад власти предпринимали попытку благоустроить берег карьера, но «безответственное и наплевательское отношение» сограждан свели начатое на нет.

Ранее NewsVo сообщал, что с начала лета на водоемах Вологодской области погибли уже более 40 человек.