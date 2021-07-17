На Лисицинском карьере под Вологдой будут дежурить спасатели

17.07.2021 [Общество]

Наблюдательный пост появится  на Лисицинском карьере в Вологодском районе. Об этом в соцсети сообщил глава муниципалитета Сергей Жестянников. 

— Соответствующие договоренности достигнуты с Федерацией подводного спорта. У нас пока отсутствует возможность обустроить здесь полноценный, соответствующий всем требованиям пляж, но мы можем обеспечить безопасность купающихся в дневное время. Для этого привлечем к дежурству студентов-спасателей из Федерации, — отметил Жестянников.

По его словам, несколько лет назад власти предпринимали попытку благоустроить берег карьера, но «безответственное и наплевательское отношение» сограждан свели начатое на нет. 

Ранее NewsVo сообщал, что с начала лета на водоемах Вологодской области погибли уже более 40 человек. 

Тэги: Лисицинский карьер

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