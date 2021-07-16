За сутки четыре человека погибли на водоемах в Вологодской области

Тела четверых человек, в том числе одного ребенка, извлекли из водоемов в Вологодской области 15 июля. Трагедии произошли в Устюженском, Чагодощенском, Шекснинском, Усть-Кубинском районах.

Так, в реке Чагодоща в районе деревни Котово –Бывальцево в Устюженском районе был обнаружен погибшим 42-летний мужчина. В Чагодощенском районе в реке Чагода в районе деревни Пустынь было найдено тело 52-летнего мужчины. В Шекснинском районе в реке Угла у деревни Любомирово Шекснинского района, утонул 13-летний мальчик. 68-летняя женщина утонула во время купания в реке Кубена в селе Устье Усть –Кубинского района.

Всего, по данным пресс-службы областного УМЧС, с начала лета на водоемах региона погибли 42 человека.