За сутки четыре человека погибли на водоемах в Вологодской области

16.07.2021 [Происшествия]

Тела четверых человек, в том числе одного ребенка, извлекли из водоемов в Вологодской области 15 июля. Трагедии произошли в Устюженском, Чагодощенском, Шекснинском, Усть-Кубинском районах. 

Так, в реке Чагодоща в районе деревни Котово –Бывальцево в Устюженском районе был обнаружен погибшим 42-летний мужчина. В Чагодощенском районе в реке Чагода в районе деревни Пустынь было найдено тело 52-летнего мужчины. В Шекснинском районе в реке Угла у деревни Любомирово Шекснинского района, утонул 13-летний мальчик. 68-летняя женщина утонула во время купания в реке Кубена в селе Устье Усть –Кубинского района. 

Всего, по данным пресс-службы областного УМЧС, с начала лета на водоемах региона погибли 42 человека. 

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