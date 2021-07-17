226 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 226 новых случаев коронавирусной инфекции, 146 человек выздоровели, шестеро умерли. Такие данные 17 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 51 552 пациентам. Большая часть из них — 46 310 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 282 человек.

Как ранее сообщал NewsVo, число пациентов, сделавших обе прививки от коронавируса, в моногоспиталях Вологды и Череповца не превышает 10 человек в каждом. При этом общее количество госпитализированных в двух городах — более тысячи.