В реанимациях моногоспиталей Вологды и Череповца нет ни одного привитого от коронавируса пациента

17.07.2021 [Общество]

Число пациентов, сделавших обе прививки от коронавируса, в моногоспиталях Вологды и Череповца не превышает 10 человек в каждом. При этом общее количество госпитализированных в двух городах — более тысячи. Об этом сообщили в областном оперштабе по коронавирусу. 

«Часто выясняется, что вторую прививку они делали уже будучи больными. Прививались, потому что думали, что это обычная простуда. Есть люди, которые заболели спустя месяц-два после полной вакцинации. У них болезнь протекает в средней степени тяжести. В реанимации нет ни одного привитого пациента», — говорит главврач череповецкого моногоспиталя Андрей Погодин.

Тэги: вакцинация, коронавирус, моногоспитали

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