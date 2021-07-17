В реанимациях моногоспиталей Вологды и Череповца нет ни одного привитого от коронавируса пациента

Число пациентов, сделавших обе прививки от коронавируса, в моногоспиталях Вологды и Череповца не превышает 10 человек в каждом. При этом общее количество госпитализированных в двух городах — более тысячи. Об этом сообщили в областном оперштабе по коронавирусу.

«Часто выясняется, что вторую прививку они делали уже будучи больными. Прививались, потому что думали, что это обычная простуда. Есть люди, которые заболели спустя месяц-два после полной вакцинации. У них болезнь протекает в средней степени тяжести. В реанимации нет ни одного привитого пациента», — говорит главврач череповецкого моногоспиталя Андрей Погодин.