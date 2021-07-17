В череповецком СИЗО прошли соревнования по прыжкам в длину

УФСИН по Вологодской области сообщает, что в отряде по хозяйственному обслуживанию череповецкого следственного изолятора прошли соревнования по прыжкам в длину с места.

— В мероприятие приняли участие 20 осужденных. Начался турнир с легкой разминки и инструктажа по мерам безопасности, затем спортсмены перешли к выполнению упражнений. Каждому участнику предоставлялось три попытки, при подведении итогов учитывался наилучший результат, — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью мероприятия стала «пропаганда здорового образа жизни, развитие интереса к занятиям спортом и воспитание у осужденных морально-волевых и нравственных качеств».

Ранее NewsVo сообщал, что в январе в следственном изоляторе Череповца из снега и льда изготовили купель для проведения обряда на православный праздник Крещения, а в конце января вышли на флешмоб «Нет сквернословию».