В следственном изоляторе Череповца к празднику Крещения построили купель из снега и льда

В следственном изоляторе Череповца из снега и льда изготовили купель для проведения обряда на православный праздник Крещения. 19 января учреждение посетил клирик храма Рождества Христова иерей Илья Морозов.

— Он провел обряд освящения купели — с этого момента вода в купели считается целебной. Священнослужитель рассказал осужденным, отбывающим наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию, и сотрудникам, присутствующим на мероприятии, об истории и традициях великого праздника. По завершении проповеди представителя Русской православной церкви и освещения воды осужденные смогли искупаться в самодельной купели, — сообщает пресс-служба областного УФСИН.

В ведомстве отмечают, что крещенские купания прошли во многих исправительных учреждениях региона. Осужденные обливались водой и окунались в купели.