Памятник художнику Владимиру Корбакову установят в Вологде

В 2022 году, в год 100-летия со дня рождения Владимира Корбакова, в областной столице планируют установить памятник художнику. Он разместится на территории «Дом Корбакова» на улице Октябрьской.

Макет будущего монумента уже выбран, его автором стал заслуженный художник России Александр Кондуров. Скульптурная композиция создана по мотивам работы Владимира Корбакова «Свободный полет над Вологдой». Эксперты отметили, что в работе отражена суть многогранной личности Корбакова, картина живописца узнаваема, а скульптору принадлежит современное прочтение «авторского текста».

В следующем году в центре на улице Октябрьской также планируют открыть юбилейную выставку народного художника. Позже там же начнет свою работу постоянная музейно-мемориальной экспозиция «Жизнь и творчество Владимира Корбакова». Памятные мероприятия запланированы и на малой родине живописца, в Сокольском районе.

«В художественной школе имени мастера будет организована выставка по итогам Всероссийского конкурса детского художественного творчества „Мой край родной, мой Север милый…“. В районы отправится передвижная экспозиция „Владимир Корбаков в рисунках детей“, — отметила заместитель губернатора Лариса Каманина. — Жизнь и творчество Владимира Николаевича Корбакова — пример преданного служения выбранному делу. Его произведения передают мощный эмоциональный настрой, раскрывают важнейшие для современного общества темы — патриотизм, гражданственность, служение Родине и Искусству».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в юбилейный год также будут запущены посвященные Корбакову медиа-проекты: электронные каталоги работ художника, виртуальные выставки, онлайн-акции и опросы, а также видеоинтервью.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде определились с местом установки памятника писателю Василию Белову. Этот монумент также планируют установить в следующем году.