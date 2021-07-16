Участникам фестиваля кружева, который в Вологде отменили из-за пандемии, предложили провести выставку онлайн

Виртуальную выставку работ мастеров-кружевниц предлагают провести оргкомитет фестиваля Vita Lace и Музей кружева.

Как ранее сообщал NewsVo, второй год подряд из-за пандемии переносится Международный фестиваль кружева Vita Lace, а сотни кружевниц специально создавали работы, чтобы презентовать их на мероприятии.

– Предлагаем каждому, кто ждал этого фестиваля и готовил работы для выставки-презентации, с 15 по 18 июля 2021 года разместить у себя на стене ВКонтакте фотографии и краткие описания готовых работ, которые хотел бы представить, добавив хэштеги #ВыставкаПрезентацияВологда #VitaLace2021, – сообщают организаторы.

Таким образом, они предлагают провести выставку-презентацию работ в онлайн формате. По их мнению, этот небольшой сетевой флешмоб снова объединит мастериц и даст им надежду на встречу на фестивале в Вологде в следующем году.

Увидеть работы мастериц вы можете по хэштегам #ВыставкаПрезентацияВологда #VitaLace2021 в социальной сети ВКонтакте.