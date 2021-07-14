«Презентационно-сервисный центр» в Вологде вновь покупает ковры

14.07.2021 [Общество]

Учреждение «комплексно-сервисного обслуживания» мероприятий, проводимых правительством Вологодской области, «Презентационно-сервисный центр» вновь закупает ковры. Информация появилась 13 июля на сайте гозакупок. 

ПСЦ ищет подрядчика на поставку рулона коврового покрытия из полипропилена размерами 2x50 метра на латексной основе, а также коврика-дорожки размерами 0,9x15 метра из полиэтилена, полипропилена на противоскользящей основе. Цвет в техническом задании не прописан, но он должен быть согласован с заказчиком. Получается, что всего в рамках данной закупки учреждение планирует приобрести ковры площадью около 813 квадратных метров. Начальная (максимальная) цена контракта - 305 783 рубля. Доставить ковры победитель аукциона должен будет на склад ПСЦ на улице Пушкинской, 25А. 

Ранее NewsVo сообщал, что в 2019 году «Презентационно-сервисный центр» уже закупил 800 кв. м. коврового покрытия, потратив на него 122 065 рублей. 

Тэги: ПСЦ, госзакупки
Сюжет: Странные госзакупки "Презентационно-сервисного центра"

ТОП НЕДЕЛИ

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом в Вологодском районе
«Скоро лечить будет некому»: в Вологодской области врачей становится всё меньше
Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти
Три человека пострадали в результате столкновения двух лодок в Вологодском районе
По факту ДТП с автобусом в Вологодском районе возбудили уголовное дело
В Череповце подвели итоги конкурса «Мисс «Северсталь»
В Вологде спасли женщину, которая решила переплыть реку на спор
В Вологде задержали водителя, который объехал пробку на мосту по встречке
Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Череповце
В Вологодском районе водитель иномарки вылетел в кювет

Похожие новости

Контракт Презентационно-сервисного центра Вологодской области на проведение мероприятий в апреле, заключенный с РА «Апрель», будет расторгнут

Об этом NewsVo рассказали в выигравшей закупку фирме

3230
1

Из кармана в карман: «Презентационно-сервисный центр» заказал транспортные услуги на миллион у другого бюджетного учреждения

Подрядчиком стало бюджетное автотранспортное учреждение Вологодской области «Автотранспортное хозяйство»

4096
2

«Презентационно-сервисный центр» пытался через суд удалить два материала с сайта Newsvo

Однако суд апелляционной инстанции встал на сторону закона и журналистов.

4153
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Никольчанина осудили за убийство из ревности
«Презентационно-сервисный центр» в Вологде вновь покупает ковры
За сутки в водоемах Вологодской области утонули четыре человека
Устюжанин похитил телевизор из дома, в котором спал мужчина
Житель Томска обманул заказавшего у него разработку сайта череповчанина
Архитекторы предлагают убрать парковку у стадиона «Динамо» в Вологде
Череповчанин убил сожительницу из ревности и сам явился в полицию
 
09.07.2021 [Общество]

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

3594
0
14.07.2021 [БлогоVO]

Афганистан — страна войн и конфликтов

276
0
06.07.2021 [Обзор Прессы]

«На Путина нужен всего литр». Житель Пензы придумал, как делать для пикета исчезающие лозунги

1364
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика