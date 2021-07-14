«Презентационно-сервисный центр» в Вологде вновь покупает ковры

Учреждение «комплексно-сервисного обслуживания» мероприятий, проводимых правительством Вологодской области, «Презентационно-сервисный центр» вновь закупает ковры. Информация появилась 13 июля на сайте гозакупок.

ПСЦ ищет подрядчика на поставку рулона коврового покрытия из полипропилена размерами 2x50 метра на латексной основе, а также коврика-дорожки размерами 0,9x15 метра из полиэтилена, полипропилена на противоскользящей основе. Цвет в техническом задании не прописан, но он должен быть согласован с заказчиком. Получается, что всего в рамках данной закупки учреждение планирует приобрести ковры площадью около 813 квадратных метров. Начальная (максимальная) цена контракта - 305 783 рубля. Доставить ковры победитель аукциона должен будет на склад ПСЦ на улице Пушкинской, 25А.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2019 году «Презентационно-сервисный центр» уже закупил 800 кв. м. коврового покрытия, потратив на него 122 065 рублей.