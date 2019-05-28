«Вологодский презентационно-сервисный центр» потратит более 600 тысяч бюджетных рублей на ковры и сувениры

«Вологодский презентационно-сервисный центр» продолжает тратить бюджетные деньги на ковры и сувениры. Последняя госзакупка изделий из финифти стоила областному бюджету более полумиллиона рублей.

Так, в апреле «ПСЦ» закупил 800 кв.м. коврового покрытия, потратив на него 122 065 рублей. На сайте госзакупок указано, что размер ковров - 2х50 метров. Видимо, речь идет о дорожках. Их купили у ООО «Восточная ковровая компания» из Москвы. 28 мая на сайте госзакупок появилась информация о том, что ковры поставлены. Где их расстелили, не понятно - в аукционной документации эта информация отсутствует.

Госзакупка "ПСЦ". Скриншот с сайта clearspending.ru

А 20 мая «Вологодский презентационно-сервисный центр» таким же образом – не указав, для чего покупаются эти предметы, – заключил контракт на поставку сувениров. 505 432 рублей будут потрачены на 35 панно, 55 сувениров, 30 визитниц. В техзадании аукциона указано, что все это - изделия прочих видов народных художественных промыслов, к каждому прилагается упаковка. Помимо этого, заказано еще пять упаковок в виде футляров с откидной объемной крышкой по 1500 рублей каждая.

Перечисленные выше панно и визитницы должны быть украшены ручной росписью по эмали.

Согласно аукционной документации, закуплены следующие предметы:

- 15 панно размером 210 х 180 х 33 (мм) с изображением памятных мест Вологодской области - 10 панно с православной тематикой (8 на 10 см) - 10 панно с Дедом Морозом в виде арки (8 на 10 см) - 20 сувениров в виде подковы - 30 визитниц с архитектурными памятниками Вологодской области (8 на 10 см) - 20 сувениров в виде стилизованной буквы «О» - 15 овальных сувениров с архитектурными памятниками Вологодской области (4 на 5 см)

Фото визитницы и панно с Дедом Морозом с сайта "Вологодской финифти".

Технические характеристики этих предметов, указанные в госзакупке, совпадают с описанием аналогичных товаров ООО ТМ «Вологодская финифть». Оно стало единственным участником аукциона.

Отметим, что некоторые сувениры закупаются по цене значительно выше, чем они продаются на сайте поставщика. Так, на сайте ООО «Вологодская финифть» визитницы стоят 4400 рублей, включая ту, которая соответствуюет техническим характеристикам в госзакупке, а «ПСЦ» покупает их по 4900 рублей (см. скриншот в галерее).

Для кого предназначены эти дизайнерские предметы, не понятно. По оформлению заказанного можно предположить, что это будут подарки.

Напомним, 18 июня 2018 года на оперативном совещании губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сказал, что «Управление по эксплуатации зданий» и «Презентационно-сервисный центр» объединят в одно учреждение – это должны были сделать до 1 сентября 2018 года. Однако «Презентационно-сервисный центр» продолжает работать.