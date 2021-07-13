По факту столкновения судов на реке в Устье-Вологодском возбудили уголовное дело

В Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух маломерных судов в Устье-Вологодском, в результате которого три человека пострадали и один погиб. Подробности инцидента сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

Так, по данным следствия, 10 июля в месте слияния рек Вологда и Сухона столкнулись не две моторные лодки, как сообщалось ранее, а лодка «Казанка-5М2» с мотором и моторная яхта «Marada 2100».

Лодкой управлял 49-летний мужчина, на борту также находилось двое мужчин-пассажиров. Яхтой управлял 46-летний мужчина, на борту этого судна были шесть пассажиров, в том числе трое детей. В результате столкновения двое мужчин с «Казанки», а также девочка с яхты получили травмы и были госпитализированы. Судоводителя лодки не смогли найти сразу, его тело было обнаружено только 12 июля.

— По предварительным данным водитель моторной лодки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался на скорости бортом под форштевень катера, — отмечают следователи.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил движения и эксплуатации объектов водного транспорта). Ведется следствие.

Ранее NewsVo сообщал, что с места происшествия были госпитализированы 48-летний мужчина, 49-летний мужчина и 14-летняя девочка.