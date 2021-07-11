Три человека пострадали в результате столкновения двух лодок в Вологодском районе

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения двух лодок 10 июля в месте слияния рек Сухона и Вологда в районе поселка Устье-Вологодское в Вологодском районе.

- По предварительным данным, при столкновении три человека, в том числе несовершеннолетний, получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение. Всего на двух судах было 8 человек (5 и 3). Один человек пропал, - сообщает прокуратура.

В пресс-службе УМЧС по Вологодской области уточнили, что в результате столкновения травмы получили 48-летний мужчина, 49-летний мужчина и 14-летняя девочка. Пропавшего человека ищут. На месте работают правоохранители, спасатели, водолазы.

Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.