Три человека пострадали в результате столкновения двух лодок в Вологодском районе

11.07.2021 [Происшествия]
Три человека пострадали в результате столкновения двух лодок в Вологодском районе

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения двух лодок 10 июля в месте слияния рек Сухона и Вологда в районе поселка Устье-Вологодское в Вологодском районе.

- По предварительным данным, при столкновении три человека, в том числе несовершеннолетний,  получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение. Всего на двух судах было 8 человек (5 и 3). Один человек пропал, - сообщает прокуратура. 

В пресс-службе УМЧС по Вологодской области уточнили, что в результате столкновения травмы получили 48-летний мужчина, 49-летний мужчина и 14-летняя девочка. Пропавшего человека ищут. На месте работают правоохранители, спасатели, водолазы. 

Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки. 

Тэги: лодки, пострадавшие
Фото транспортной прокуратуры

ТОП НЕДЕЛИ

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом в Вологодском районе
«Скоро лечить будет некому»: в Вологодской области врачей становится всё меньше
Полиция проводит проверку по факту массовой драки в Соколе
Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти
В Вологде задержали водителя, который объехал пробку на мосту по встречке
У 77,5% заболевших коронавирусом в Вологодской области выявляют «индийский штамм»
Суточная смертность от коронавируса в России впервые превысила 700 человек
По факту ДТП с автобусом в Вологодском районе возбудили уголовное дело
Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Череповце
Новым гендиректором Вологодской областной филармонии стал Денис Саничев

Похожие новости

В Кирилловском районе на озере перевернулась лодка с рыбаком

Ведутся поиски мужчины

2099
0

Подростки перевернулись на самодельной лодке в Шекснинском районе

  Молодые люди спасались на бакене, пока их не подобрала яхта «Принцесса Изабелла»

1366
0

На обводном канале в Белозерске перевернулась лодка с двумя пьяными мужчинами: один утонул

Его спутник не смог пояснить, что они делали на канале и почему перевернулась лодка, так как находился в шоковом состоянии

2115
0

В Вожегодском районе ограничат движение по рекам на лодках с моторами

29 апреля открывается навигация для маломерных судов в Вожегодском районе. На лодках с моторами по основным рекам района разрешат передвигаться только с 10 июня.

2802
0

Выставка моделей старинных судов открылась в Череповце

Узнать, какими лодками пользовались крестьяне Архангельской, Вологодской, Олонецкой губерний XIX – начала XX веков, можно в Музее природы города металлургов

2114
0

Штраф за туман: Вологодским судоводителям запрещают выход на водоемы при ограниченных условиях видимости

Штраф от 500 до 1000 рублей

1783
0

Лодочник с пассажирами на борту уснул на Волго-Балте

Людей удалось спасти, судно из воды извлекали спасатели

1864
0

Лодки-долбленки появились в уникальном лодочном клубе под Вытегрой

 Их изготовил вологодский мастер, известный на всю Россию

1562
0

С 1 января судоводителям будет нельзя готовиться к экзаменам самостоятельно

Получить новые права международного образца будет сложнее

2005
1

Лодочная станция переедет с набережной реки Вологда в район канифольного завода

Планируется, что новая лодочная станция будет открыта весной 2015 года

3620
1

Владельцам лодок пора закрывать сезон

 С 25 октября навигация для маломерных судов будет закрыта в Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Вытегорском, Кичменгско-Городецком, Никольском, Нюксенском, Сямженском, Тарногском и Тотемском районах

2053
0

В Вологодской области лодочника, погубившего ребенка, приговорили к колонии строго режима

 Пьяный мужчина совершил резкий манёвр на лодке и не заметил, как из нее выпал ребенок

2558
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Из-за жары площадки «Города детства» в Вологде вновь будут работать по утрам
Гороскоп со счастливым финалом на неделю с 12 по 18 июля: звезды помогут успешно завершить начатое
В Вологде спасли женщину, которая решила переплыть реку на спор
219 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Нюксенском районе водитель "Тойоты" врезалась в столб
Три человека пострадали в результате столкновения двух лодок в Вологодском районе
В Вологодском районе водитель иномарки вылетел в кювет
 
09.07.2021 [Общество]

Череповчанка потеряла дочь и не может добиться ответа у врачей, можно ли было ее спасти

2555
0
11.07.2021 [БлогоVO]

Белозерск прекрасен, но есть небольшие нюансы по безопасности передвижения и санитарии

80
0
06.07.2021 [Обзор Прессы]

«На Путина нужен всего литр». Житель Пензы придумал, как делать для пикета исчезающие лозунги

978
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика