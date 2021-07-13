Вологодские студенты разработали проект велорикши на солнечной энергии

13.07.2021 [Общество]
Вологодские студенты разработали проект велорикши на солнечной энергии

Проект электрической велорикши с подзарядом от солнечных панелей разработали студенты ВоГУ в рамках  междисциплинарной выпускной квалификационной работы. 

— Ребята не только представили на суд преподавателей перспективную модель агрегата, но и проработали вопросы рекламы и построения туристических маршрутов на велорикше в Вологде, — сообщает медиапортал вуза «Аудитория». 

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде запустили систему аренды электросамокатов. Точки расположены на бульваре Пирогова и на площади Революции. Арендовать самокат можно с помощью приложения. 

Тэги: проекты, студенты, ВоГУ

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