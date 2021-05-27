В Вологде появятся пункты проката электросамокатов

27.05.2021 [Общество]

В этом году в Вологде планируют запустить систему аренды электросамокатов и велосипедов. Предприниматели получат в пользование земельные участки на льготных условиях. 

— Условия аренды земельного участка льготные: в течение первого года льгота составит 100%, в течение второго года- 75%, третьего года- 50%. Для получения такой льготы нужно соблюсти три условия:  оказывать услуги шеринга с помощью мобильного приложения;  иметь не менее 4-х взаимосвязанных между собой точек проката; не иметь просроченной задолженности по договору, — сообщил в соцсети мэр города Сергей Воропанов. 

По его словам, уже в ближайшее время состоятся аукционы, которые определят арендаторов участков под организацию пунктов проката. В городской администрации уверены, что идея окажется востребованной у туристов и жителей города. 

Тэги: электросамокаты, электротранспорт, прокат

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