216 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 216 новых случаев коронавирусной инфекции, 182 человека выздоровели, 8 умерли. Такие данные 13 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 50 654 пациентам. Большая часть из них — 45 618 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 250 человек

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповецком районе суд привлёк управляющую компанию ООО «Альтаир Групп» оштрафовали на 100 000 рублей за несоблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции..