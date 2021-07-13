216 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

13.07.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 216 новых случаев коронавирусной инфекции, 182 человека выздоровели, 8 умерли. Такие данные 13 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 50 654 пациентам. Большая часть из них — 45 618 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 250 человек

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповецком районе суд привлёк управляющую компанию ООО «Альтаир Групп» оштрафовали на 100 000 рублей за несоблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции..

Тэги: коронавирус

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