В Череповецком районе управляющую компанию оштрафовали за несоблюдение мер профилактики COVID-19

12.07.2021 [Общество]

В Череповецком районе суд привлёк управляющую компанию ООО «Альтаир Групп» к административной ответственности за несоблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции.

По материалам дела, общество не обеспечило проведение дезинфекции в жилищно-эксплуатационной конторе в посёлке Суда: в помещении отсутствовали антисептики и дезинфицирующие средства, а также бактерицидные лампы и рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

«Суд назначил юридическому лицу наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: управляющие компании, профилактика, коронавирус, штраф

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