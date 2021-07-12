В Череповецком районе управляющую компанию оштрафовали за несоблюдение мер профилактики COVID-19

В Череповецком районе суд привлёк управляющую компанию ООО «Альтаир Групп» к административной ответственности за несоблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции.

По материалам дела, общество не обеспечило проведение дезинфекции в жилищно-эксплуатационной конторе в посёлке Суда: в помещении отсутствовали антисептики и дезинфицирующие средства, а также бактерицидные лампы и рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

«Суд назначил юридическому лицу наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.