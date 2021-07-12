В Череповце водитель электросамоката сбил ребенка и уехал

12.07.2021 [Происшествия]

11 июля в Череповце мужчина на электросамокате совершил наезд на ребенка и уехал. О случившемся журналистам рассказала мать пострадавшего восьмилетнего мальчика. 

«Мы переходили дорогу на зеленый свет. Заранее посмотрели, что нет машин, никто не мешает нам. Сын пошел чуть вперед, и откуда ни возьмись появился парень на электросамокате, он наехал на ребенка. Молодой человек даже не извинился, просто отошел от нас и уехал. Конечно, я крикнула ему вслед, но в первую очередь мне нужно было поднять сына и успокоить, — рассказала официальному сайту Череповца Юлия Бугрова. — Ребенок очень испугался. У сына разбит локоть, колено, он жалуется, что болит бок. Мы никуда не заявляли, в травматологию решили не обращаться. Сейчас слежу за состоянием сына. Конечно, хочется, чтобы молодого человека наказали, иначе такая ситуация может повториться».

В ГИБДД пояснили, что самокат не приравнивается к транспортному средству, его управление на данный момент никак не регулируется ПДД. Соответственно, водителя самоката нельзя привлечь к ответственности. 

При этом полицейские рекомендуют самокатчикам придерживаться правил движения для велосипедистов, в первую очередь, при пересечении проезжей части и дворов. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде запустили систему аренды электросамокатов. Точки расположены на бульваре Пирогова и на площади Революции. Арендовать самокат можно с помощью приложения. 

Тэги: самокаты, дети

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