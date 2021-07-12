Собственнику «Красных казарм» в Вологде разрешили реконструировать их под жилые дома

12.07.2021 [Общество]

Собственник «Красных казарм» на улице Чернышевского в Вологде может провести в зданиях реконструкцию и ремонт «с элементами реставрации». При этом он должен будет сохранить конструктивные элементы и облик исторических построек.

Об этом говорится в ответе Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области главе «Движения Вместе» Евгению Доможирову. Документ опубликован в группе движения в соцсети. 

«Комитетом согласована проектная документация «Реконструкция и ремонт с элементами реставрации комплекса зданий с кадастровыми номерами: главный корпус — 35:24:0303003:306, корпус А-35:24:0303003:309, корпус Б-45:24:0303003:310 с использованием под многоквартирные жилые дома на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0303003:280», — говорится в ответе Комитета.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2017 году «Красные казармы» вместе с земельным участком администрация города продала за 7,8 млн рублей. Это в три раза меньше, чем первоначальная цена. Победителем аукциона стал Сергей Валентинович Кузнецов. Новому собственнику здания на Чернышевского, 106 нужно было согласовывать все шаги по реконструкции здания с областным комитетом по охране объектов культурного наследия. Это необходимо, так как объект является частью достопримечательного места города.

— Как показывает практика, застройщики в погоне за прибылью всеми правдами и неправдами стремятся не к сохранению подобного рода ценностей, а к сносу объектов с последующей реализацией своих проектов на освободившемся участке земли. При этом полиция и иные уполномоченные органы только разводят руками, наблюдая за уничтожением ценных объектов, подлежащих сохранению. Учитывая, что за снос таких зданий предполагается только административная ответственность нарушителю, зачастую с вынесением минимального штрафа, то полагаться на какие-либо сдерживающие факторы не приходится, — пишут активисты на activatica.org.

Действительно, в городе много примеров, когда объекты средовой застройки просто сносились. Так, например, здание спорткомплекса "Труд" на Орлова, 2 было незаконно снесено в конце сентября 2018 года. По факту незаконного сноса исторического здания на Чернышевского, 14а было возбуждено административное дело, а собственника... оштрафовали на 20 тысяч рублей. 

Здание "Красных казарм" горело в 2012 и 2015 году — власти не обеспечили его недоступность для посторонних лиц. В итоге в помещениях поселились бездомные, часть конструкций за это время были вынесены неизвестными. Пожар в 2015 году был признан поджогом. Здание до сих пор не восстановлено. 17 апреля 2021 года казармы загорелись вновь.

Тэги: Красные казармы

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