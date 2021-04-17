В Вологде произошел пожар в «Красных казармах»

В Вологде вечером 17 апреля загорелись «Красные казармы» на улице Чернышевского. Сообщение об этом появилось в группе градозащитного движения «Настоящая Вологда».

Видео из группы «Подскажите. Вологда Взаимопомощь».

Ранее NewsVo сообщал, что в 2017 году «Красные казармы» вместе с земельным участком администрация города продала за 7,8 млн рублей. Это в три раза меньше, чем первоначальная цена. Победителем аукциона стал Сергей Валентинович Кузнецов. Новому собственнику здания на Чернышевского, 106 нужно было согласовывать все шаги по реконструкции здания с областным комитетом по охране объектов культурного наследия. Это необходимо, так как объект является частью достопримечательного места города.

Здание уже горело в 2012 и 2015 году — власти не обеспечили его недоступность для посторонних лиц. В итоге в помещениях поселились бездомные, часть конструкций за это время были вынесены неизвестными. Пожар в 2015 году был признан поджогом. Здание до сих пор не восстановлено.