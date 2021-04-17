В Вологде произошел пожар в «Красных казармах»

17.04.2021 [Происшествия]

В Вологде вечером 17 апреля загорелись «Красные казармы» на улице Чернышевского. Сообщение об этом появилось в группе градозащитного движения «Настоящая Вологда».

Видео из группы «Подскажите. Вологда Взаимопомощь».

Ранее NewsVo сообщал, что в 2017 году «Красные казармы» вместе с земельным участком администрация города продала за 7,8 млн рублей. Это в три раза меньше, чем первоначальная цена. Победителем аукциона стал Сергей Валентинович Кузнецов. Новому собственнику здания на Чернышевского, 106 нужно было согласовывать все шаги по реконструкции здания с областным комитетом по охране объектов культурного наследия. Это необходимо, так как объект является частью достопримечательного места города.

Здание уже горело в 2012 и 2015 году — власти не обеспечили его недоступность для посторонних лиц. В итоге в помещениях поселились бездомные, часть конструкций за это время были вынесены неизвестными. Пожар в 2015 году был признан поджогом. Здание до сих пор не восстановлено. 

Читайте также:

Тэги: пожар

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Водитель автомобиля Инфинити погиб в ДТП в Вологде
Плотина в Михальцево под Вологдой полностью открыта
Собака погибла из-за падения с 8 этажа в Вологде
Тело мужчины обнаружили на тротуаре в центре Вологды
Жителя Вологды будут судить за нарушение авторских прав, ущерб оценен в миллиард рублей
В поселке Сосновый берег под Вологдой затоплены 15 участков и пять жилых домов
Мужчина, тело которого нашли на улице Кирова в Вологде, оказался следователем
В селе Кубенском Вологодского района убили 17-летнего подростка
В центре Вологды загорелся ресторан «Bazar Чайхона»
Списки зачисленных в детсады Вологды опубликуют 12 апреля

Последние новости

Мошенница из Вологды продала череповчанке несуществующий самовар

Покупательница перевела ей 3000 рублей, но товар так и не получила

580
0

В Вологде водитель «Сузуки» наехал на ребёнка на пешеходном переходе

Инцидент произошёл на улице Некрасова 17 апреля около 10:10. С подозрением на ушибы потерпевшую доставили в больницу, однако диагноз не подтвердился.

782
0

Под Вологдой ВАЗ-2112 съехал в кювет

Водитель и его пассажир получили травмы головы. Оба были не пристёгнуты.

964
0

Пенсионерка из Вологды перевела мошенникам 834 тысячи рублей

Злоумышленник убедил женщину снять сбережения и перевести деньги на указанные им счета

788
0

72 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

74 человека выздоровели, трое умерли

724
0

Мужчина погиб при пожаре в Череповецком районе

Инцидент произошёл в посёлке Ирдоматка вечером 16 апреля. Личность погибшего устанавливается.

777
0

В Вологде вновь произошел пожар в доме на улице Козленской, 111

Здание нежилое, ранее в нем уже были три пожара

1196
0

В Кич-Городецком районе ледоходом разрушило деревянный мост

Инцидент произошел у села Некипелово, в десяти километрах от районного центра

1181
0

В череповецком парке КиО сделают лабиринт из 230 туй

Об этом рассказали в мэрии Череповца

1045
0

В Череповце мастер-изготовитель гримёрных зеркал подозревается в мошенничестве

Не выполнив два заказа, он внёс в базу информацию об их выполнении, обманув руководителя, покупателей и получив деньги

898
0

Житель Вашкинского района получил условный срок за угон

Ночью 3 февраля пьяный подсудимый увидел чужую незапертую машину, прокатился на ней и застрял в сугробе

829
0

Из-за паводка в Вологде подтоплены 558 дачных участков

Это дачи в районе Ананьино, Лукьяново, Баранково

1685
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде произошел пожар в «Красных казармах»
Мошенница из Вологды продала череповчанке несуществующий самовар
В Вологде водитель «Сузуки» наехал на ребёнка на пешеходном переходе
Под Вологдой ВАЗ-2112 съехал в кювет
Пенсионерка из Вологды перевела мошенникам 834 тысячи рублей
72 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Мужчина погиб при пожаре в Череповецком районе
 
16.04.2021 [Общество]

Эпидемиолог рассказала, чем отличаются разные вакцины от коронавируса и зачем нужно прививаться

1209
0
17.04.2021 [БлогоVO]

Реставрация печей в доме Засецких успешно продолжается. А еще началась работа по докомпановке деревянных наличников и дверей

208
0
15.04.2021 [Обзор Прессы]

Монах из Вологды нашел свою сестру в Тверской области через четверть века

459
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика