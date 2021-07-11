219 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

11.07.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 219 новых случаев коронавирусной инфекции, 157 человек выздоровели, 11 умерли. Такие данные 11 июля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 50 223 пациентам. Большая часть из них — 45 260 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 233 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что в августе туристов, которые приедут на курорты Краснодарского края без сертификата о вакцинации от коронавируса, либо справки о получении первого компонента, либо не сделают прививку в течение трех дней после прибытия, могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. 

Тэги: коронавирус

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