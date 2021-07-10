Непривитых туристов в Краснодарском крае будут штрафовать

В августе туристов, которые приедут на курорты Краснодарского края без сертификата о вакцинации от коронавируса, либо справки о получении первого компонента, либо не сделают прививку в течение трех дней после прибытия, могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Ответственность предусмотрена ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

«Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. руб. в соответствии со ст.20.6.1 КоАП РФ»,— сообщается на сайте администрации края.

Как ранее сообщал NewsVo, с 1 августа для заселения в отель нужно будет предъявить сертификат о перенесенном заболевании, сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации. Если у туриста есть противопоказания к вакцинации, нужно иметь с собой справку о медотводе и отрицательный результат ПЦР-теста.

Еще один вариант - сделать прививку на месте в течение трех дней с момента прибытия. При заселении в таком случае опять нужен ПЦР-тест.