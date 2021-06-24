С 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только вакцинированных отдыхающих

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о введении новых правил для отдыхающих на местных курортах.

— Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона, пишет Кондратьев в своем Telegram-канале.

Так, с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях, только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.